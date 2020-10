Mit ihrem aktuellen Programm "Ruscher hat Vorfahrt" kommt die Kölner Kabarettistin Barbara Ruscher am Mittwoch, 16. Dezember, ab 20 Uhr zu einem Auftritt in das Sauerlandtheater nach Arnsberg.

Barbara Ruscher, seit über 20 Jahren unter anderem in TV-Formaten wie dem 3Sat-Festival, WDR-Mitternachtsspitzen, und ARD-Ladys Night, regelmäßig unterwegs, kommt nun zum 1. Mal in das Sauerlandtheater nach Arnsberg.

Das Sauerland kann sich auf ein scharfzüngiges und charmant hinterfragendes Programm freuen - dem Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft immer eine Spur voraus. Barbara Ruscher regt sich über finanziell ausufernde Kindergeburtstage, Raser, aber auch über Gangsta-Rapper auf. Ruscher fragt sich ebenso, warum ihre Tochter unbedingt aufs Gymnasium will und bekommt die Antwort: "Weil da so viel Unterricht ausfällt." Viele Geschichten, umrahmt mit ihrem Klavierspiel, aus dem täglichen Leben.

Außerdem liest Barbara Ruscher Passagen aus ihrem zweiten Roman "Fuck the Reiswaffel - ein Kleinkind packt aus" vor. Das Sauerlandtheater wurde extra für diesen Abend ausgesucht, da sich hier seit Wochen das Corona-Hygiene-Konzept bewährt hat, was Sitzplatzordnung, usw. angeht.

Zu jeder Karte gibt es eine "Maske" gratis dazu. Karten gibt es für 18 Euro im VVK in den Filialen Sundern, Hüsten und Arnsberg der Volksbank Sauerland, beim Stadtmarketing in Sundern am Rathausplatz sowie unter der Ticket-Hotline 0151/10454948. Einlass ist um 19 Uhr bei freier Sitzplatzwahl.