Am Dienstag, 18. Februar, findet von 14.30 bis 16.30 Uhr wieder der beliebte "Karneval der Generationen" in der Schützenhalle Bruchhausen statt. Der Seniorenbeirat und die Fachstelle Zukunft Alter der Stadt Arnsberg organisieren den bunten Kostümball für die Arnsberger Seniorinnen und Senioren jedes Jahr in Kooperation mit den drei Arnsberger Karnevalsgesellschaften.

Die Karnevalsgesellschaften HÜKAGE, die KLAKAG und BLAU – WEISS - Neheim gestalten mit ihren Prinzenpaaren, Solotänzerinnen und Tanzgarden, mit „Kälber Helau“, „Arnsberg Mäntau“ und „Möppel Wau-Wau“ das närrische Programm auf der Bühne. Der Arnsberger Seniorenbeirat und viele weitere ehrenamtliche Helfer kümmern sich wie immer um das leibliche Wohl der Gäste.Einlass ist ab 13.30 Uhr, die Eigenbeteiligung für Kaffee und Kuchen beträgt sechs Euro.

Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht.

Vorverkauf startet am 20. Januar



Der Vorverkauf erfolgt in der Zeit vom 20. Januar bis 12. Februar in den Arnsberger Stadtbüros (Öffnungszeiten unter https://www.arnsberg.de/buerger/mitarbeiter/buergerdienste/buerger-service/stadtbuero/stadtbuero-arnsberg.php. Platzreservierungen nimmt Wolfram Stein vom Arnsberger Seniorenbeirat entgegen unter Tel. 02931/ 77923 oder per Email an wolf.stein@gmx.net.