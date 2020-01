Traditionell findet auch in diesem Jahr wieder der Karnevalsumzug der Oeventroper Grundschule an Lüttke Fastnacht statt. Unter dem Motto „GS Dinschede … wer nicht fragt, bleibt dumm!“ startet der Umzug um 10.00 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule und führt zur Kirchstraße.

Wie in den letzten Jahren präsentiert die Grundschule auch in diesem Jahr wieder ihr Schulprinzenpaar. Das Geheimnis, wer Prinz und Prinzessin der Grundschule Dinschede wird, wird zuvor in einer schulinternen Karnevalssitzung gelüftet. Anmeldungen von weiteren Erwachsenengruppen oder Schülergruppen für die Teilnahme am Umzug nimmt die Schule gerne bis zum 12. Februar im Schulbüro (Tel. 02937/1260) entgegen. Das Kollegium, die Schülerschaft sowie die MitarbeiterInnen freuen sich über zusätzliche Teilnehmer im Umzug.