Kinder - Fotos - Kutur: Gierskämpener Kulturrucksack kommt gut an

Im Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen fanden in den vergangenen zwei Wochen Workshops im Rahmen des Kulturrucksacks NRW statt. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalens fördert damit aktive Begegnungen mit den kulturellen Bereichen.

In einem Workshop gestalteten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr eigenes T-Shirt und machten Erfahrungen mit Techniken der Stoffmalerei, sowie mit der Arbeit am PC. Dabei konnten sie mit verschiedenen Grafikprogrammen ihr T-Shirt designen.Der andere Workshop stand unter dem Motto der Naturfotografie "Schau genau". Das Besondere im Alltäglichen sollte gesehen und festgehalten werden. An mehreren Tagen wurden die Kinder in Theorie und Praxis eingeführt und ihre Möglichkeiten am Handy voll ausgeschöpft. Licht, Perspektive, Fokus, goldener Schnitt und Rasteranwendungen sind jetzt keine Fremdwörter mehr.

Fortsetzung im Herbst



Es wurden Pflanzen, Eis, Insekten und Tiere bildlich festgehalten. In den Herbstferien wird dieser Workshop noch weitergeführt. In der dunkleren Jahreszeit liegt der Schwerpunkt dann auf Lichtinstallationen. Zum Abschluss wird gemeinsam eine Auswahl der gemachten Fotos getroffen und ein Kalender für das Jahr 2021 erstellt. Jedes Schulkind und jeder Jugendliche, der neugierig geworden ist, ist willkommen im Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen und kann während der Öffnungszeiten jederzeit vorbeikommen. Telefonisch ist der Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen während der Schulzeit täglich nachmittags zu erreichen unter Tel. 02931 - 5483440.