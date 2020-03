Kino-Preview in Arnsberg wegen Corona-Virus abgesagt

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation wurde vom Verleiher Paramount Pictures die Preview von „A Quiet Place 2“ im Residenz Kinocenter Arnsberg und im Cineplex Lippstadt am 18. März abgesagt.



Ob der Film trotzdem wie geplant ab dem 19. März startet, wird derzeit in der Cineplex-Gruppe mit Paramount diskutiert, hier kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden.Auch die MET Opera im Cinema Studio am 14. März „Der fliegende Holländer“ wird nicht ins Kino übertragen und wird somit auch ausfallen, wie auch weitere Veranstaltungen der MET.