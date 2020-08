Leon Jaekel präsentierte „Klavierkabarett à la Bodo Wartke“ in der Soester Kultur Gräfte

Leon Jaekel, Carla Schulze und David Jaekel begeisterten das Publikum

Was vor 13 Wochen, Corona bedingt nur via Soester Kultur Live-Stream möglich war, konnte jetzt der Oeventroper Musikstudent Leon Jaekel am Samstagabend, live vor Publikum in der Soester Kultur Gräfte präsentieren. Unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Regeln und aktuellen Hygieneverordnung, konnten 160 Gäste der Veranstaltung beiwohnen. Das Festzelt war fast ausverkauft.

Auf seine ganz besondere eigene Art, präsentierte Pianist und Sänger Leon „Klavierkabarett à la Bodo Wartke“ vom feinsten. Die Texte vollstreckten sich von sinnlich romantisch, witzig und ironisch bis hin zu nachdenklichem. Ebenso unterschiedlich waren die Musikrichtungen von Nocturnes, Funk, Blues, Salsa, Hip-Hop Rap, Boogie und Rock’n Roll. Das abwechslungsreiche Repertoire war ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle.

Unterstützt wurde Leon von seinem Bruder David als Sänger und der Soester Sängerin und Pianistin Carla Schulze. Beide waren eine große Bereicherung für das Konzert. Die Kombination - gewaltige Gesangsstimmen mit eindringlicher Klavierbegleitung, sorgte bei den Songs für einen furiosen Rhythmus. Das Publikum zeigte sich mit viel Applaus begeistert von der perfekten Darbietung des Trios. So war es dann auch kein Wunder, dass die professionellen Musiker erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen durften.

Abgerundet wurde der Abend durch eine repräsentative Auswahl regionaler Getränke- und Speiseangebote, wobei #supportlocal großgeschrieben wurde.

Ein großer Dank gilt auch dem Eventteam Soester Kultur Gräfte, die es auch in diesen schwierigen Zeiten geschafft haben, seit dem 25.06. – 16.08. „Kultur wieder erlebbar zu machen“. Eine Freude für Künstler und Publikum gleichermaßen.