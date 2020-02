"Live und nah dran": Bonfire spielt in Arnsberg

„Live und nah dran“ in der Festhalle Arnsberg Fans des Genres ist der Name ein Begriff: Im Rahmen der bundesweiten Release-Tour für das neue Album „A Fistful Of Fire“ spielt die Band „Bonfire“ am 18. April um 20 Uhr in Arnsberg.

Die deutsche Hardrock-Formation gehört seit vielen Jahrzehnten zu den fleißigsten Touringbands und ist regelmäßig auf den großen europäischen Heavy Metal- und Rockfestivals vertreten (z. B. Wacken). Bodenständiger Rock ist ihr Markenzeichen. Bonfire blicken seit ihrer Gründung 1986, und mit etlichen Wechseln in der Besatzung, auf mehrere Jahrzehnte Bandgeschichte zurück. Sowohl kompositorisch als auch musikalisch zeigt sich Bonfire immer wieder in einem leicht veränderten Soundgewand. Der typische gitarrenlastige Sound bleibt dabei erhalten.

Kooperation macht´s möglich



Möglich wird das Konzert durch die Kooperation mit dem Ratskeller Arnsberg, der die Festhalle in Arnsberg bewirtschaftet, und durch die Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Kultur der Stadt Arnsberg. „Live und nah dran“ umschreiben die Veranstalter diese Konzert und sind sich sicher, mit diesem Konzert einen Nerv zu treffen, denn sonst muss man doch weiter reisen, um die Band live sehen zu können. Karten sind u.a. hier erhältlich: SCORE|shop (Neheim), Reisebüro Meyer (Hüsten), Buchhandlung Sonja Vieth e.K. (Arnsberg) und Verkehrsverein Arnsberg e.V.