Mohan Chinnasamy ist ein Sänger, Musiker und Songwriter, der aus Chennai stammt. Als Songwriter, Sänger und Musikproduzent arbeitete er mit verschiedenen Künstlern und anderen Musikproduzenten zusammen, um Indep . zu produzieren. Er interessierte sich seit seiner Kindheit für Musik, aber aufgrund fehlender Möglichkeiten, eine formale Musikausbildung zu erlernen, konnte er während der Schulzeit nicht Musik als formalen Kurs studieren, aber die Leidenschaft und ein Irr.1996, im Alter von 16 Jahren, begann Mohan Chinnasamy seine musikalische Reise, indem er seinen ersten Song komponierte. Im Jahr 2019 veröffentlichte er sein unabhängiges Musikalbum über ein Musiklabel „Rishon N Ryan Creations“ zusammen mit Sänger Pr. John Jebaraj, Musikdirektor David Selvam, Levlin Samuel, Jolly Abraham. Er arbeitete mit bedeutenden Musikern der tamilischen Filmindustrie wie Keba Jeremiah, Napier Naveen, Mani (Star Vijay TV), Sarangi ‚Dliruba‘-Spieler Saroja, ‚Sarangi‘ Manonmani und populären indischen Percussio.Er begann mit seiner Social-Media-Präsenz auf YouTube, Twitter, Instagram und Facebook eine Online-Musik-Community aufzubauen. Seitdem hat er eine große Fangemeinde gewonnen und wurde in mehr als 120 internationalen Musikmedien wie Apple iTunes, Spotify, YouTube Music, Jiosaavn, Amazon Music, Shazam, Hungama et vorgestellt .Mohan chinnasamy hat der Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht geholfen. Er hat es auch geschafft, das zu erreichen, woran die meisten Leute nur in kurzer Zeit von 3 Jahren denken. Unten aufgeführt sind einige der Errungenschaften . Er wurde in Chennai als einer der 50 besten Musiker in der Gospel-Musikindustrie ausgezeichnet. Er wurde im Jahr 2021 vom Weltbuch der Rekorde (WBR), Schweiz, ausgezeichnet und mit dem „Zertifikat des Engagements“ ausgezeichnet.Erfahre mehr über Mohan Chinnasamy, indem du seine offizielle Website besuchst www.mohanchinnasamy.com