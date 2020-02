Prinz Ben I. und Prinzessin Sarah I.- Prinzenpaar der Grundschule Dinschede 2020

Am Donnerstag wurde im Rahmen eines karnevalistischen Programms, das unter dem Motto „GS Dinschede … wer nicht fragt, bleibt dumm!“ stand, das neue Prinzenpaar der Grundschule Dinschede proklamiert. Prinz Ben I., der malende Partylöwe aus dem Hause Bienstein und Prinzessin Sarah I., die musikalische Fußballerin aus dem Hause Diekmann, regieren während der närrischen Tage über die Schule. In ihrer Prinzenrede stellten Prinz Ben und Prinzessin Sarah natürlich wieder neue Regeln auf: Bis Aschermittwoch wird viel gelacht, viel Quatsch und natürlich Blödsinn gemacht, dazu gehört selbstverständlich auch das inzwischen traditionell gewordene hausaufgabenfrei. Ein Bikepark auf dem Schulhof, eine Gondel, die zur Schule führt gehören ab sofort genauso dazu wie ein Schwimmbad in Oeventrop. Und sogar die Lehrerinnen bekamen in diesem Jahr etwas auferlegt: sie müssen in den närrischen Tagen die Klassendienste übernehmen und das schulinterne Ampelsystem wird auch gleich direkt mal auf sie übertragen.

Von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern wurden sie für ihre Rede natürlich ordentlich gefeiert. Neben der Prinzenrede gab es ein buntes Programm mit den Tanzsternen des TV Arnsberg und Beiträgen aus den einzelnen Klassen. Die Jüngsten der Schule tanzten ausgelassen als Haifische über die Bühne, während die Drittklässler dem Publikum von den zehn kleinen Karnevalsjecken erzählten.

Die Zweitklässler heizten die Stimmung in der Ruhrtalhalle mit ihrem Tanz zu „Mama Lauda“ ordentlich an. Als Höhepunkt des diesjährigen Programms gab Eleana von der Hövel ihr Debüt in der Bütt. Sie berichtete als Mini-Merkel von ihren Plänen für das Grundschulgebäude und hatte damit die Lacher auf ihrer Seite. Den Abschluss des karnevalistischen Programms bildeten die vierten Schuljahre mit ihrer schwungvollen Playback-Show.

Im Anschluss an die Karnevalsfeier präsentierten sich das Prinzenpaar, die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium beim traditionellen Schulumzug durch Oeventrop. Begleitet wurden sie in diesem Jahr wieder von zahlreichen Elternhelferinnen und -helfern. Die Eltern des Prinezpaares hatten traditionell wieder einen Karnevalswagen gebaut, der einfach nur toll war. Wie immer waren auch viele ehemalige Schülerinnen und Schüler der Grundschule mit dabei. Begleitet wurde der Karnevalsumzug vom Musikverein Oeventrop und vom Tambourkorps Oeventrop.

Dank SGV, Werbegemeinschaft, Caritas und vielen Zuschauern wurden auch in diesem Jahr auf der Kirchstraße ordentlich Süßigkeiten an die Kinder verteilt. Das Kollegium der Grundschule Dinschede bedankt sich ganz herzlich bei allen Akteuren. Besonderer Dank gilt den vielen Eltern, die den Umzug begleitet und abgesichert haben.