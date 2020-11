Die Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg lädt ein, sich auf den Weg nach Weihnachten zu machen. Exerzitien im Alltag sind Zeit, die man mit sich selbst und seinen Fragen an Gott verbringt. Exerzitien heißt nichts anderes als Übungen; Übungen die dazu dienen, sich in ein Thema zu vertiefen. Die Exerzitien werden von Pastor Matthias Smuda geleitet.

Über vier Wochen will sich die Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg gemeinsam auf den Weg machen und unter dem Leitwort „Wir haben seinen Stern aufgehen sehen“ dem Weihnachtsfest entgegengehen.

Mit folgenden Elementen soll dieser Exerzitienweg im Alltag gestaltet werden: Gemeinsames wöchentliches Treffen (sofern die „Coronabedingungen“ es erlauben), ein Impuls für jeden Tag, eine halbe Stunde Zeit, die man sich jeden Tag nimmt, Möglichkeit zum wöchentlichen Einzelgespräch (auch telefonisch möglich).

Erstes Treffen am 23. November in der Liebfrauenkirche



Das erste gemeinsame Treffen mit der Einführung wird am Montag, 23. November um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche, Hellefelder Straße 15, sein, die anderen Treffen an den Montagen darauf mit dem Abschluss am 21. Dezember.

Anmeldungen bis 20. November unter Tel. 02931/3403 oder pfarrbuero@pr-arnsberg.de.