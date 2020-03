Ab dem Wochenende 14./15. März werden wieder regelmäßige Führungen durch den Lichtturm an der Bergstraße 8 angeboten. Die Führungen sind Samstags und Sonntags jeweils um 14.00 Uhr, um 14.45 Uhr, um 15.30 Uhr und um 16.15 Uhr.

Sonderführungen sind außerhalb dieser Zeiten nach Absprache möglich.

Besucher !

Über 10.000 begeisterte Besucher haben den Arnsberger Lichtturm bisher besucht. 80 % kamen aus der Region, 20 % waren aus Arnsberg. Der Arnsberger Lichtturm hat sich als touristischer Höhepunkt etabliert und ist mit seiner begehbaren Camera Obscura ein absolutes Highlight und eine Einrichtung in der Region die man gesehen haben muss ! Nach 8 Jahren mit vielen Erfahrungswerten und dem Besucherfeedback, haben wir uns entschlossen, einige Dinge geringfügig zu ändern und den Turm und seine Inhalte damit noch attraktiver für die zukünftigen Besucher zu gestalten.

Neuerungen im Turm !

In der Präsentationsebene im Obergeschoss besteht die Möglichkeit, zum Abschluss einer Führung, sich eine Multivisionsschau über die Stadt Arnsberg – erstellt von Gernot Disselhoff mit Videoaufnahmen von Alex Müller – anzusehen. Des weiteren gibt es – je nach Wunsch der Besucher – die Möglichkeit, den Film „Realm of Light“ zu sehen. Hier wird in 23 Minuten in beeindruckenden Bildern die Entstehung des Universums gezeigt – vom Urknall bis zur Gegenwart - in deutscher Sprache und mit einem beeindruckenden Sound. Hergestellt wurde der Film von der Fa. Softmachine München und wir haben die Lizenz von der Firma Reef Distribution München zu sehr günstigen Bedingungen erwerben können. Dafür sagen wir sehr herzlichen Dank. Dieser Film hat sehr viele internationale Auszeichnungen erhalten und wird weltweit – vielfach in Full-Dome-Version (Kuppelpräsentation) gezeigt.

Weiterhin geben wir allen Fotografen die Möglichkeit, im Eingangsbereich ein Foto über einen Zeitraum von 4 Wochen zu präsentieren, möglichst gerahmt oder aufgezogen, oder auch als Leinwand. Das Foto muss aber einen erkennbaren Bezug zum Thema Licht haben.

Wir sind jetzt mit unserem Turm auch Bestandteil einer Stadtführung. Die Führung vom Verkehrsverein „bei den Grafen, Kurfürsten und Preußen“ beinhaltet jetzt auch eine Besichtigung des Turms. Uns ist die Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein sehr wichtig

Und dies zeigt sich auch in der neuen Themenstadtführung.

Das Herzstück des Turms !

In der obersten Ebene ist eine begehbare Camera obscura ständig zu besichtigen. Einzig erzeugt durch eine kleine Lochöffnung ist hier das Bild der Außenwelt auf einer Leinwand zu sehen. Die Kombination aus einer begehbaren Camera Obscura mit Linse (in der 2. Etage)und einer Camera ohne Linse ist, unserer Recherche nach, weltweit einzigartig. Es ist keine weitere Camera Obscura bekannt, die mit zwei verschiedenen Systemen arbeitet. Damit hat die Arnsberger Camera ein absolutes weltweites Alleinstellungsmerkmal, einmal in den horizontalen Blickachsen, wie auch in der getrennten Betrachtung aller vier Himmelsrichtungen, wie auch mit dem umgehbaren Screen unserer Hauptcamera !

Unsere Turmfalken !

Wir hoffen natürlich, dass auch in diesem Jahr wieder die Turmfalken die Scharte im Dachgeschoss als Brutstätte nutzen werden. Ab Anfang April kann man dann das Brutgeschäft auf dem Bildschirm in unserem Empfangsbereich hautnah verfolgen.

Im Januar und Februar hatten wir wieder, wie bereits im vergangenen Jahr, außerge- wöhnliche Gäste in der Scharte. Ein Nilganspärchen ( !! ) hatte sie als idealen Standort für die Aufzucht ihrer Jungen außerkoren und das Brutgeschäft auch erfolgreich beendet. 8 Junggänse wagten den Sprung aus dem Turm auf die Bergstrasse und haben den Weg zur Ruhr erfolgreich absolviert !