Am Samstag, 4. Juli, findet die öffentliche Stadtführung "Von der gräflichen Grenzburg bis zur Stadt der Leuchten“ durch Neheim statt - ein interessanter Stadtrundgang, bei dem die Besucher eine beeindruckende Jahrhundertreise erleben. Im Auftrage des Heimatbundes Neheim-Hüsten e.V. und des Verkehrsvereins Arnsberg e.V. begleitet eine Stadtführerin die Gäste.

Spannende Erzählungen über bekannte Persönlichkeiten geben einen Einblick in die nie vergessene Historie Neheims, denn wie der Name „Von der gräflichen Grenzburg bis zur Stadt der Leuchten“ schon sagt, werden die Gäste mitgenommen durch die Entstehungsgeschichte, den Aufbau und die Entwicklung von Neheim. Treffpunkt: 14 Uhr, Burgstraße, Fresekenhof (Preis: Erwachsene vier Euro/ Kinder zwei Euro). Eine Anmeldung mit Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer ist unbedingt erforderlich.

Hygienebestimmungen



Für die Teilnehmer der Stadtführung besteht die Pflicht, den Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt, Abstände sind einzuhalten, die Führung innerhalb von Sehenswürdigkeiten kann nicht erfolgen. Weitere Informationen sind beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055 (Mo - Fr) erhältlich.