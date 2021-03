Die eigentlich für Januar geplante Eröffnung der Stadtbibliothek Neheim wird heute, 9. März, nachgeholt. Die neuen Bibliotheksräume in der Neheimer Marktpassage können - nach dem Umzug aus der Turnhalle der ehemaligen Realschule Neheim - jetzt genutzt werden. Auch die Standtorte in Hüsten und Arnsberg öffnen wieder.

Seit rund acht Wochen sind die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Neheim bereit für die ersten Besucher, die sich zu den gewohnten Öffnungszeiten einen eigenen Eindruck machen können. Auf der Grundlage der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom 5. März öffnen somit auch die Standtorte in Hüsten und Arnsberg wieder ihre Türen. Für die Ausleihe ist der eigene Leseausweis erforderlich. Die Nutzung des „Medien-To-Go-Angebotes“ mit Bestellung und Abholung von Medien ist auch weiterhin möglich.

„Mit den Räumen der Stadtbibliothek in Neheim eröffnet seit vielen Jahren wieder eine komplett neu eingerichtete und ausgestattete große städtische Kultureinrichtung“, freut sich der Fachbereichsleiter Peter Kleine. Im Obergeschoss der Neheimer Marktpassage biete sich den Besuchern der Stadtbibliothek auf 944 Quadratmetern ein völlig neues Leseerlebnis. Die Bibliothek in Neheim will das Lesen neu entdecken lassen. „Die Bibliothek ist mit der Zeit gegangen“, erklärt Jutta Ludwig, Leiterin der Stadtbibliothek Arnsberg. So gebe es viel Platz und Material zum Stöbern – eine Vielzahl neuer Medien lade alle ein, neue Eindrücke zu sammeln.

Am neuen alten Standort der Bibliothek in Neheim hat die Stadt Arnsberg rund 800.000 Euro investiert, etwa 350.000 Euro der Summe ist aus verschiedenen Töpfen gefördert worden. Summa summarum haben rund 35.000 Medien in Neheim ein neues Zuhause bekommen. Das klassische Buch macht auch weiterhin rund 70 Prozent davon aus. „Die Investition ist auch ein Bekenntnis zum Standort“, so Peter Kleine.

Teppich aus Recycling-Material in Neheim

Bei der Einrichtung der Bibliothek ist die Stadt Arnsberg den Weg der Nachhaltigkeit weiter gegangen. Der verlegte Teppich stammt aus Recycling-Material und kann nach der Nutzung ebenfalls wieder recycelt werden. Darüber hinaus kommt die Stadtbibliothek auch den modernen Ansprüchen für ein Nutzungskonzept nach. „Die Bibliothek ist damit also auch ein Arbeitsplatz für alle, die ihn nutzen möchten“, freut sich Jutta Ludwig. Es gibt verschiedene Arbeitsplätze mit Anschlussmöglichkeiten für eigene Laptops oder Handys. Damit wird die Stadtbibliothek auch zu einem Coworking-Space, der Arbeitsmöglichkeiten außerhalb der eigenen Wohnung bietet.

In der Stadtbibliothek Neheim gibt es einen Aktionsplatz, der eine Bühne für verschiedene Veranstaltungen wie Lesungen oder kleine Konzerte bietet, wenn sie den wieder statt finden können. Neben den klassischen Bibliotheksführungen, die es zum Herbst weiter für Kindergärten oder Schulklassen geben soll, plant die Stadtbibliothek verschiede Projekte für die Zukunft. Die Zusammenarbeit mit dem Schüler-Forschungslabor „F.LUX“ gehört ebenso dazu wie der Start von Gamingprojekten für Kinder und Jugendliche.

Aktionsplatz mit kleiner Bühne

Qualifiziertes Fachpersonal an den Standorten der Stadtbibliothek Arnsberg unterstützt die Besucher bei der Suche und Recherche und biete damit eine hohe Beratungsqualität. Seit Jahren schon darf sich die Stadtbibliothek Arnsberg über gestiegene Ausleihzahlen freuen. Vor dem Hintergrund des Bildungsauftrags öffentlicher Bibliotheken nehme die Stadtbibliothek Arnsberg eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft dar. „Wir machen allen ein niederschwelliges Angebot, ein Besuch der Stadtbibliothek steht allen offen“, sagt Peter Kleine. Speziell der Aufenthalt und die Nutzung der Medien vor Ort sei sogar ohne Kosten möglich. Leser, die die Ausleihe und den vollen Service mit Online-Zugriffsmöglichkeiten auch auf verschiedene Universitätsbibliotheken im Land nutzen möchten, zahlen für den Leseausweis 21 Euro als Einzelperson und 10 Euro pro Person mit einer Familienkarte.

Besucherzahl wird reglementiert

Im Rahmen der Corona-Schutzverordnung kann die Stadtbibliothek Neheim von 40 Kunden gleichzeitig genutzt werden. Der Eintritt ist nur mit Korb möglich, es besteht Maskenpflicht, wie in den anderen Standorten in Arnsberg und Hüsten. Auch dort wird die Zahl der Besucher auf Grundlage der Corona-Schutzvorordnung reglementiert, und ein Eintrag in Besucherlisten sowie Desinfektion der Hände sind erforderlich. Es gelten die bekannten Abstandsregeln.