In einer restlos ausverkauften Heilig Geist Kirche gaben die Holy Spirit Gospel Singers unter der Chorleitung von Ute Balkenohl ein gelungenes, abwechslungsreiches Konzert mit altbekannten, aber auch neuen Liedern. Die Vielfalt der Stimmen und Arrangements, harmonisch abgestimmt, machten den Reiz des Programms aus. So sprang der Funke zum Publikum schnell über und die Zuhörer waren bewegt und zeigten ihre Freude am Gesang mit Klatschen und Mitsingen.

Mit zur Zeit 34 aktiven Sängerinnen und Sängern hatten sich die Holy Spirit Gospel Singers schon seit dem Chorwochenende im März in Altastenberg intensiv auf diesen Jahreshöhepunkt vorbereitet. Immer wieder hieß es viele Texte zu lernen. Gleichzeitig wurde nun im Konzert eine Live-CD aufgenommen. Nach den ersten Minuten fiel dann die Anspannung, die Lieder erklangen lebhaft und alle genossen die Atmosphäre.

In einer wunderbar farbig beleuchteten Kirche boten die HSGS temperament-

volle, aber auch einfühlsame Lieder mit unterschiedlichen Solisten. Souverän und aufmerksam begleitete Olaf Nuhnen am Piano. Die Band „Everlasting“, unterstützte den Chor mal rockig, mal gefühlvoll.

Stefan Wolf bereicherte das Konzert immer wieder mit ausdrucksstarker Stimme. Gemeinsam mit Ute Balkenohl sang er auch die Solostücke „Almost there“ und „Baby mine“. Premiere hatten in diesem Konzert die Männer-

stimmen, die inzwischen im Chor stark vertreten sind. Sie sangen den „Joseph`s Song. Auch Silke Völker, Dunja Fricke und Peter Wüllner brachten Soli mit ein. Sonja Weidner begleitete mehrere Lieder mit der Geige. Gemeinsam mit dem Publikum wurde das „Gloria in Exelsis Deo -Engel auf den Feldern singen“ intoniert. Nachdem allen Mitwirkenden, Solisten und Helfern gedankt worden war, forderte das Publikum mit kräftigem Applaus noch Zugaben ein. Mit „You are the light of the world“ und guten Wünschen für die Weihnachtstage wurden die Gäste dann singend bis vor die Kirchentür verabschiedet.

Im nächsten Jahr können sich schon alle auf Aktivitäten und ein Konzert zum 20jährigen Jubiläum des Chores freuen.