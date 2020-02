Eine mit ausdrucksstarken Bildern und vielen Informationen gespickte Ausstellung unter dem Titel „Unser alltäglicher Müll“ eröffnete die VHS Arnsberg/Sundern jetzt im Peter-Prinz-Bildungshaus in Arnsberg. Die Wanderausstellung präsentiert im Foyer der VHS-Geschäftsstelle in Arnsberg von Micha Ende aufgenommene Fotos von brasilianischen Müllsammlern, den Catadores, große Banner mit nachdenklich stimmenden Infografiken sowie jede Menge Hintergrundwissen zum Thema Müll und den Gründen, warum wir ihn dringend vermeiden sollten.

Sie ist Teil einer großen Ausstellung des Forums für Umwelt und gerechte Entwicklung (FUgE) Hamm, die bis 2018 in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Micha Ende entstanden ist. Ihr Ziel: anhand zweier Länder und zweier Wertstoffe für die globalen Folgen der modernen Wegwerfgesellschaft sensibilisieren – und für bewussten Lebensstil und eine Kreislaufwirtschaft werben. Auf insgesamt elf Infobannern liefert die Ausstellung dazu Hintergründe zur folgenschweren Gewinnung von Papier und Aluminium in Brasilien, zur Ressourcenverschwendung in Deutschland wie weltweit und zum Recycling – und gibt damit Einblicke in eines der größten ökologischen Probleme unserer Zeit.

Installationen + Mitmach-Aktionen



„In beiden Ländern ist die Abfallmenge überdurchschnittlich hoch“, erläutert Guilherme Miranda, Projektleiter der FUgE e. V. Vor allem für Kinder lassen Installationen und kleine Mitmach-Aktionen das Thema greifbar werden. Jeder Mensch produziert eine Viertel Tonne Müll im Jahr. Allein 250 Kilo Papiermüll verursacht ein durchschnittlicher Deutscher, vor allem durch Verpackungen oder Werbematerial. Die großen Eukalyptusplantagen, auf denen in Brasilien Zellulose gewonnen wird, hinterlassen dabei totes Land. Nicht minder problematisch ist der Bauxit-Abbau zur Herstellung von Aluminium. Etwa ein Drittel unseres Mülls wird für die Stromerzeugung verbrannt oder in offenen Deponien abgelagert. Diese sind in vielen Regionen der Welt aber ein großes ökologisches, wirtschaftliches und vor allem soziales Problem. Nur ein kleiner Teil des gesamten Abfalls wird wiederverwertet.

Ausstellung bis zum 13. März



Die Ausstellung findet im Rahmen der VHS-Veranstaltungsreihe zum Semestermotto „Was tun!? Ökologische Nachhaltigkeit“ statt, in Kooperation mit der „Zukunftsagentur | Strategie – Nachhaltige Stadtentwicklung | Klimaschutz“ der Stadt Arnsberg. Sie kann während der VHS-Öffnungszeiten bis einschließlich 13. März im Alleingang besucht werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, kostenlose Führungen zu buchen, in denen Mitarbeiter/-innen der FUgE – gerade auch Schülerinnen und Schülern – kompetent und ansprechend das Gesehene erklären. Weitere Informationen sind unter Tel. 02931 97281 oder 02931 13464 erhältlich.