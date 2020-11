Mit viel Elan und Enthusiasmus hatten die Proben des Wintertheaters gestartet, in der Hoffnung endlich wieder Theaterspielen zu können und das Publikum zu begeistern. Gemeinsam mit der Stadt Arnsberg war eine Lösung gefunden worden, das Wintertheater im Sauerlandtheater aufzuführen, da im Spielerheim die Räumlichkeiten zu klein gewesen wären. Doch dann kam alles anders als geplant.

"Wie alle andere auch, müssen auch wir uns der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW fügen", erklärt Christian Albrecht vom Team der Freilichtbühne. "Gerne hätten wir gespielt und unser Publikum begeistert. Es nützt aber überhaupt nichts, Trübsal zu blasen. Wir verschieben das Wintertheater einfach in das Frühjahr des nächsten Jahres. Vielleicht klappt es ja dann. Deshalb arbeiten wir intensiv an einer Verlegung. Natürlich hat die Gesundheit der Zuschauer wie auch der Schauspieler Vorrang. Wir bleiben aber optimistisch, dass wir im neuen Jahr „Hauptsache gesund“ aufführen können. Die Freilichtbühne freut sich über die bisherige gute Resonanz und möchte das Stück gerne aufführen. Infos zu den Karten und neuen Terminen sollen in Kürze folgen.