Wir sind ein Team! – Grundschule Dinschede begrüßt 48 Kinder zur Einschulung

48 Mädchen und Jungen wurden heute in der Grundschule Dinschede eingeschult. Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst an der renaturierten Ruhr wurden die Erstklässlerinnen und Erstklässler von den Klassen 3a und 3b mit einem Musical begrüßt. In dem Stück ging es um den Streit zwischen vier Tieren, die alle von sich behaupteten, sie seien die Besten. Am Ende hatten die klugen Eulen eine Idee und ließen die Tiere einen Schatz suchen. Dieser konnte nur gemeinsam gefunden werden, indem jedes der Tiere sein Talent einbrachte … im Team klappt halt alles. Dies wurde auch symbolisch an die Einschulungskinder weitergegeben, denn sie erhielten von den Drittklässlern ein Armband mit der Aufschrift: Wir sind ein Team! Stolz und voller Vorfreude gingen die Kinder anschließend mit ihren Lehrerinnen, Frau Wagner und Frau Rohe in die Villa Kunterbunt, um dort ihre erste Unterrichtsstunde zu erleben.

Danach wurden sie traditionell von ihren „großen“ Mitschülerinnen und Mitschülern unter tosendem Applaus auf dem Schulhof begrüßt und viele bunte Luftballons brachten beim traditionellen Luftballonstart Farbe in den grauen Himmel.

Auch wenn das Wetter nicht so mitgespielt hat und zwischendurch die Regenschirme zum Einsatz kamen … Eltern, Kinder und Kollegium haben gezeigt: Wir sind ein Team und lassen uns auch von ein paar Regentropfen nicht unterkriegen!

Das Kollegium der Grundschule bedankt sich ganz herzlich bei allen Eltern für die Mithilfe. Wieder eine Einschulung unter besonderen Umständen und dennoch ein bisschen normal.