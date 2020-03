„#zauberflöte 3.0“: Am 19. Mai gastiert das Juniorballett NRW mit dieser außergewöhnlichen Inszenierung um 19:00 Uhr im Sauerland-Theater Arnsberg.

„#zauberflöte 3.0“ verschränkt reales Geschehen und virtuelle Welten miteinander zu einem packenden und eindringlichen Tanzabenteuer mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart.

1791: Premiere von Mozarts letzter Oper. Sarastro und die Königin der Nacht, Verstand und Gefühl, liegen in Streit miteinander. 1989: In Genf legt ein verschrobener Wissenschaftler ein schmales Thesenpapier vor. Es enthält nichts Geringeres als den Grundplan für das Internet. 2019: Das Ballett Dortmund präsentiert zum 30. Geburtstag des World Wide Web seine neueste Kreation. „Die Zauberflöte“ trifft auf „Matrix“.

"Brisantes Szenario"



Am Anfang steht ein Abschied zweier Menschen, die Trennung zweier Prinzipien. Was passiert, wenn sich Vernunft und Gefühl voneinander entfernen? Und was bleibt dann vom Menschen? Die Produktion des Ballett Dortmund entwirft ein brisantes Szenario: Das Internet kollabiert, die Informationsquellen versiegen, die sozialen Netzwerke brechen zusammen. Stunde null.

Dieses auch in technischer Hinsicht hoch aufwändige Stück präsentieren zu können, ist der besonderen Unterstützung des Balletts Dortmund, dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und Sparkassenstiftung zu verdanken.Schirmherren dieser Veranstaltung sind Dr. Gerd Bollermann und Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Juniorballett NRW als weltweit beachtete Talentschmiede



Das 2014 von Xin Peng Wang gegründete NRW JUNIORBALLETT besteht aus dreizehn jungen Tänzer*innen zwischen 18 und 21 Jahren mit abgeschlossener Berufsausbildung. Strukturell eng an das Ballett Dortmund angegliedert, hat es im Ballettzentrum Westfalen seine Heimstätte gefunden. Das NRW JUNIORBALLETT versteht sich als Forum zur Förderung und Weiterbildung außergewöhnlich talentierter Nachwuchstänzerinnen und -tänzer. Zwei Jahre wird ihnen die Möglichkeit geboten, Berufserfahrungen und Bühnenpraxis zu sammeln, sich in das Berufsleben einzuleben und zu solistischen Künstlerpersönlichkeiten zu reifen. Seminare und Workshops in verschiedenen tänzerischen Stilen runden das Förderprogramm ab. Die berufliche Weiterentwicklung der Absolventen der letzten Jahre spricht für eine herausragende internationale Qualität. So tanzen ehemalige Mitglieder des NRW JUNIORBALLETT heute als Erste Solisten des Königlich Schwedischen Balletts Stockholm, des San Francisco Ballet, dem Ballett der L’Opera de Paris, dem Ballett der Staatsoper Wien, dem Bayerischen Staatsballett, dem Zürcher Ballett oder dem renommierten Nederlands Danse Theater.

Karten

Karten (22,10 Euro, ermäßigt 16,60 Euro) sind erhältlich bei: reservix.de und reservix-Vorverkaufsstellen wie Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10 (Arnsberg), Verkehrsverein Arnsberg e.V., Neumarkt 6 (Arnsberg), SCORE|shop, Apothekerstraße 25 (Neheim), Reisebüro Meyer, Marktstr. 8 (Hüsten), sowie an der Abendkasse. Für Schülergruppen ab 10 Personen sind zusätzliche Gruppenermäßigungen möglich: Kontakt kultur@arnsberg.de, Tel. 02932/2011120.