Die Frauen aus Vanuatu laden in diesem Jahr zum Weltgebetstag der Frauen ein. Vanuatu, ein Inselstaat zwischen Australien und Neuseeland, vielleicht genau da, wo wir das Ende der Welt vermuten. In der vorliegenden Gebetsordnung gehen die Frauen der Frage nach – "Worauf bauen wir?"

Ein Weltgebetstag in Coronazeiten - Wie soll dieser im noch anhaltenden Lockdown gefeiert werden? Das Weltgebetstags-Komitee Deutschland bietet in diesem Jahr einen Plan B. Auch die Frauen in Arnsberg und Oeventrop feiern den Weltgebetstag in diesem Jahr anders und mit der Hoffnung, im nächsten Jahr mit vielen Frauen wieder in großer Gemeinschaft zusammenkommen zu können.

Digitaler Gottesdienst

Über Video gibt es die Möglichkeit, an einem digitalen Gottesdienst teilzunehmen. Dieser Gottesdienst wird rechtzeitig ins Netz gestellt und ist über www.weltgebetstag.de zu empfangen. Zudem wird am 5. März um 19 Uhr über Bibel TV ein Gottesdienst ausgestrahlt. Daneben kann ein YouTube Video heruntergeladen werden, das einen Kurzgottesdienst zum Weltgebetstag in Arnsberg bietet, unter „Evangelisch in Arnsberg oder „Zusammenwachsen –Caritas und Pastoral in Arnsberg“. Damit jeder den Gottesdienst auch persönlich mitbeten und mitsingen kann, gibt es für jeden Teilnehmer ein Briefumschlag mit der Gebetsordnung, Infos zum Land und eine Meditation zum Titelbild an.

Kollekte soll nicht ausfallen

Auch auf diesem Wege soll die Kollekte, die viele Frauenprojekte in den verschiedenen Ländern unterstützt, nicht ausfallen. Es wird um eine Spende per Überweisung gebeten. Der Überweisungsträger liegt mit im Briefumschlag. Die Umschläge liegen in folgenden Kirchen bereit: Propstei; Liebfrauen, Hl. Kreuz; St. Pius; Hl. Familie, Oeventrop; St. Nikolaus, Rumbeck; St. Franziskus Xaverius, Wennigloh und St. Stephanus Niedereimer.



Es wird darum gebeten, Diejenigen, die diesen Gottesdienst mitfeiern möchten, ob persönlich oder über die genannten Medien, werden gebeten, sich den Umschlag aus einer ihrem Wohnort nahen Kirche abzuholen.