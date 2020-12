Hochsauerlandkreis. Passend zum Unterrichtsinhalt "Europa und die Welt" haben die Partnerschaftsvereinigung West Lothian – Hochsauerlandkreis und das Berufskolleg am Eichholz in Arnsberg eine Videokonferenz zum bundesweiten Vorlesetag durchgeführt.

Nachdem in den letzten drei Jahren jeweils Schüler und Lehrkräfte aus dem schottischen Partnerkreis West Lothian im HSK zu Gast waren, um in Kitas und Schulen zu lesen, fand die Lesung in diesem Jahr per Videokonferenz statt.

Mary Gibson, schottische Lehrerin und Lesebotschafterin der Partnerschaftsvereinigung West Lothian – HSK, nahm die Schüler mit der Kurzgeschichte "The Star" von Alastair Reid und das Gedicht "The Lamplighter" von Robert Louis Stevenson in die Welt der schottischen Literaten. Auch mit dem Abstand von rund 1.500 Kilometern wurde die Literatur anschaulich zum Leben erweckt.

Für die Schüler des Berufskollegs am Eichholz in Arnsberg sowie für Mary Gibson aus dem heimischen Livingston in West Lothian zugeschaltet, war die Lesung per Videokonferenz eine ungewohnte Situation. "Spannend, lehrreich und interessant für alle Beteiligten, aber im kommenden Jahr wenn möglich wieder persönlich - und mit dem gleichen Engagement aller Beteiligten", sind sich die Kooperationspartner Berufskolleg am Eichholz und die Partnerschaftsvereinigung West Lothian – HSK einig.