SUNDERN. Aufgrund der hohen Nachfrage an den Impuls-Schreibseminaren, welche die letzten Monate über Zoom veranstaltet wurden, bietet die Dozentin Beatrix Schulte am Samstag, 27. (11-15.30 Uhr) und Sonntag, 28. März (11-12.30 Uhr) nun ein erweitertes Schreibseminar an. Der Workshop ‚Freies Schreiben mit Online-Lesung‘ (U-201-100) gibt den Teilnehmenden – neben der gemeinsamen Schreiberfahrung – auch die Möglichkeit, im Rahmen einer Online-Lesung die eigens verfassten Texte am Ende des Wochenendes aufzunehmen, um die gesammelten Beiträge über verschiedene Soziale Medien zu publizieren. So können die beeindruckenden Ergebnisse der Teilnehmenden auch außerhalb des Workshops bestaunt werden.

Anmeldungen und das Einholen weiterer Informationen sind möglich über die VHS-Homepage (www.vhs-arnsberg-sundern.de), per E-Mail (info@bildungszentrum-sorpesee.de) oder telefonisch (02935/80260).