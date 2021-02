Die Schule ist geschlossen, die Schüler befinden sich zu Hause an einem Arbeitsplatz, erhalten ihre Aufgaben, nehmen an Video-Unterrichtsstunden mit ihren Lehrern teil, übersenden Hausaufgaben und Aufgabenlösungen. Es bleiben aber für einige Schüler Verständnisprobleme, nicht alle Eltern können helfen. Sind die Hausaufgaben richtig gelöst? Daher ist eine Fortsetzung der außerunterrichtlichen Hilfsangebote auch in Zeiten des Lockdowns ein sinnvolles Hilfsangebot, das das Mariengymnasium Arnsberg seit Beginn des sogenannten Homeschoolings praktiziert.

Wie in der realen Welt gewohnt, bieten von Montag bis Donnerstag jeweils zwei Fachlehrer der Schule von 13.30 bis 15 Uhr die Fortsetzung der Hausaufgabenbetreuung an - allerdings auf digitalem Wege! Man trifft sich jetzt nicht im Selbstlernzentrum, sondern während einer Videokonferenz. Der Schüler kann hier entsprechend seinen Bedürfnissen Fragen stellen, per Bildschirmteilung seine Hausaufgaben vorstellen und auf eine schnelle Rückmeldung oder Hilfestellung der Lehrer warten. Oder er arbeitet erst einmal für sich während dieser Zeit, bleibt aber online.

Hilfestellung und

Struktur für Arbeitsprozesse

Möglich ist auch die Teilung der angemeldeten Schüler in Fächergruppen oder Jahrgangsgruppen. Da jeder Lehrer und Schüler ein eigenes Endgerät besitzt, ist die Vernetzung kein Problem; die betreuenden Lehrer können die vormittäglichen digitalen Klassenbuch-Eintragungen der Kollegen einsehen und wissen, was unterrichtet wurde und welche Aufgaben die Schüler lösen sollen. Die Schulbücher sind oft auf dem I-Pad installiert. Somit können Aufgaben und Texte schnell eingesehen oder übermittelt werden. Andernfalls hilft ein Foto. Sind die Aufgaben erledigt und alle Fragen gestellt, können sich die Schüler abmelden. Somit bietet die Schule nicht nur den für das normale Silentium angemeldeten Schülern eine festen Zeitraum und die Möglichkeit, den eigenen Arbeitsprozess zu strukturieren. Auch bisher nicht angemeldete oder ältere Schüler können sich nach Rücksprache beteiligen. Die Eltern der Sekundarstufe I sind dazu von der Schule informiert worden. Und wenn man sich auch ,,nur“ auf digitalem Wege begegnet, so sind doch auch andere Schüler und hilfsbereite Lehrer gleichzeitig im virtuellen Raum, was das Gefühl der Isolation ein wenig mildern könnte.