Wer zur Zeit am Möhnesee-Ausgleichsweiher in Günne vorbeikommt, staunt nicht schlecht, das ist nun wirklich ein Anblick mit Seltenheitswert: der Weiher unterhalb der Staumauer, üblicherweise gut gefüllt und Zwischenstation für das Wasser auf dem Weg vom See in die Ruhr, ist fast leergelaufen. Grund dafür sind Bauarbeiten zur Erhöhung der Dammkrone gegen extremes Hochwasser, die dort zur Zeit vom Ruhrverband durchgeführt werden müssen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der Ruhrverband hat mit umfangreichen Berechnungen festgestellt, daß das sogenannte Freibord, der Abstand zwischen dem maximalen Wasserspiegel und der Oberkannte des Dammes, im Falle eines Extremhochwassers etwas geringer wäre als in der aktuellen DIN-Norm für Stauanlagen gefordert. Deshalb muß die Dammkrone auf Aufforderung der Bezirksregierung Arnsberg als zuständiger Fachaufsichtsbehörde erhöht werden. Der Anblick lockt zur Zeit zahlreiche Schaulustige an.