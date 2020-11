Corona-gerechter INO-Herbstaktionstag

Bei fast frühlingshaften Temperaturen trafen sich viele Helfer am letzten Samstag zu einer INO-Herbstaktion auf dem Bahnhofsparkplatz. Corona-gerecht wurden mehrere kleine Gruppen aus jeweils zwei Haushalten gebildet, die dann ausschwärmten, um die Kunstwerke winterfest zu machen, Holzschnitzel (Spende von Christoph Kraas) unter den Waldsofas zu verteilen, unter dem Schwalbenbaum zu pflastern und um weitere 5000 Narzissen am Widayweg zu pflanzen. Die Furchen für die Zwiebeln bereitete Christoph Gierse dieses Mal mit einem Pflug schon vor.

Bereits in den letzten zwei Wochen traf INO schon Vorarbeiten.

So wurden auf der Eiswiese unterhalb der Waldsofas zwei Sumpfzypressen gepflanzt. Christoph Gierse übernahm mit dem von Axel Köstens bereitgestellten Minibagger einmal den Aushub für die von Volker Hilgenhaus zum Freundschaftspreis überlassenen Sumpfzypressen wie auch die Vorbereitungen für die Pflasterarbeiten. Nachdem Kevin Banyik regieführend das Einbetonieren der Begrenzungssteine unter dem Schwalbenbaum erledigt hatte, konnte INO nun die Pflasterarbeiten dort durchführen. Abschließend wurden auch dort Narzissenzwiebeln gesetzt und der Rasen mit Wildblumensamen eingesät.

Für den tollen Einsatz bedankt sich INO bei allen Helfern. Der Verein ist immer wieder froh, aktive Unterstützung zu bekommen. Nur dann machen die Aktionen auch Spaß.

Aufgrund der zurzeit angespannten Corona-Situation und der geltenden Corona-Regeln war leider ein gemeinsamer gemütlicher Abschluss wie in den Jahren zuvor nicht möglich. – Aber vielleicht nächstes Jahr wieder!?