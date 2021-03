Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Arnsberg macht sich für die Einrichtung von umzäunten Hundewiesen im Stadtgebiet stark. Dazu hat sie jetzt einen Antrag an die Verwaltung gestellt, geeignete Standorte zu evaluieren.

Bislang gibt es im Stadtgebiet keine ausgewiesene Hundefläche, auf der Hunde ohne Leinenzwang laufen können. Zum Schutz vor Unfällen soll die Freifläche entsprechend eingezäunt werden.

"Im Arnsberger Stadtgebiet gibt es rund 5200 gemeldete Hunde, für die Hundesteuer gezahlt wird. Bislang gibt es im Stadtgebiet keine öffentich nutzbaren Hundewiesen. Mit unserem Antrag wollen wir die Lebensqualität der Arnsbergerinnen und Arnsberger steigern.", so Ratsmitglied Florian Bordieck.

"Mit unserem Antrag wollen wir in der Stadt eine Fläche nach Vorbild von vielen weiteren Städten und Kommunen für Hunde einrichten lassen. Es ist eine kostengünstige Möglichkeit zusätzliche Attraktvität in der Stadt Arnsberg möglich zu machen.", so der Fraktionsvorsitzende Daniel Wagner.