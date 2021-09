Gestern konnten wir unter anderem folgende Arten in den Ahsewiesen beobachten:

eine juvenile Falkenraubmöwe, Stercorarius longicaudus, sie landete im Teich, badete kurz und flog sofort wieder weiter, die Art ist hier nur sehr selten zu beobachten.

Ein Grünschenkel auf Nahrungssuche am Ufer.

Zwei Schwarzkehlchen,

zahlreiche Stieglitze die in den Disteln deren Samen fraßen,

sowie in der Nähe ein Weißstorch in der Wiese nach Nahrung suchend.