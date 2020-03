INO putz(t) munter

Die Initiative Oeventrop (INO) beteiligt sich am Samstag, 21. März, an der jährlichen Aktion „Arnsberg putz(t) munter“. Treffpunkt ist an der INO-Bank am alten Pastoratsparkplatz um 10 Uhr. Helfer können gerne ihre Kinder/ Enkel mitbringen, um das Umweltbewusstsein der Kids zu fördern. Die INO hofft auf rege Beteiligung, damit öffentliche Flächen in Oeventrop von ordnungswidrig entsorgten Abfällen befreit werden. Wer helfen möchte, melde sich bitte bis zum18. März unter: maria.eggenstein@gmx.de oder unter Tel. : 02937/1421