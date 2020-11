Kein Weihnachtswaldmarkt im Wildwald Voßwinkel

Für manche war es nur eine Frage der Zeit, bis der Wildwald Voßwinkel seinen überregional bekanntenWeihnachtsmarkt absagt. Hintergrund der jetzt bekannt gegebenen Entscheidung sei die dramatisch

gestiegene Nachfrage nach Eintrittskarten, nachdem praktisch alle anderen regionalen

Weihnachtsmärkte abgesagt worden waren, teilte der Wildwald Voßwinkel jetzt mit.

Kostenlose Waldspaziergänge sollen trotz der Schließungdes Wildwalds auch im Dezember möglich bleiben.

„Wir haben fast vier Monate mit einem externen Fachmann und den Behörden an einem ausgefeilten

Sicherheits– und Hygienekonzept gearbeitet, das auch den Coronaregeln für Weihnachtsmärkte optimal

entspricht. Bis vorgestern waren wir deshalb auch noch guten Mutes", so

Oberforstmeister Dr. Lars Schmidt am Mittwoch. "Doch die überwältigende Nachfragenach Eintrittskarten gerade in der letzten drei Tagen hat uns vor Augen geführt, wie groß der Andrang

werden würde. Das schien uns weder verantwortbar, noch organisatorisch machbar zu sein.“

„Das wäre nicht sicher geworden.“

Bis zuletzt habe man darum gerungen, berichtet Wildwald-Inhaber Franziskus von Ketteler. Auch wenn derWeihnachtsmarkt aufgrund der streng begrenzten Besucherzahlen und dem deutlich höheren

Personalaufwand kaum kostendeckend durchführbar gewesen wäre, tat sich der Voßwinkeler mit der

Absage schwer. „Der Markt ist seit Jahrzehnten für so viele Menschen untrennbar mit dem Weihnachtsfest

verbunden. Sowas sagt man nicht mal eben so ab“, so von Ketteler. Am Ende sei aber allen klar gewesen,

dass der Schutz der Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern immer Priorität habe.

Folgen noch nicht absehbar



Was genau die Absage des Waldweihnachtsmarkt wirtschaftlich für die größte privateUmweltbildungseinrichtung des Landes bedeutet, vermag man im Wildwald noch nicht abzusehen. „Klar

ist, dass die Lage jetzt auch für uns immer schwieriger wird“, erklärt Betriebsleiterin und Försterin Anneli

Noack. „Denn die Kosten für Personal, Pflege der Anlage und die Versorgung der Tiere laufen natürlich

weiter.“

Wildwald-Besuche im Dezember trotz Lockdown möglich

Der Wildwald hatte bereits im Frühjahr und auch im November auf den sonst fälligen Eintritt verzichtet, umgerade Familien während der Corona-Pandemie ausgedehnte Spaziergänge auf eigene Faust und den

Aufenthalt in der Natur zu ermöglichen.

Ob dies auch ein Modell für den Dezember sein könnte, ist noch fraglich. „Ich denke, wir sollten das weiter so machen. Zumindest solange sich die Gäste

untereinander und gegenüber der Natur verantwortungsvoll verhalten“, so Noack am Dienstag. Bislang habe sie

überwiegend gute Erfahrungen gemacht. „Die allermeisten Besucher verhalten sich diszipliniert und sind

einfach nur dankbar dafür, dass sie trotz Schließung kommen dürfen“, berichtet Noack.

Für alle Wildwald-Freundinnen und Freunde, die die vorweihnachtliche Einsamkeit im Wald suchen undgenießen wollen, hat die Wildwald-Försterin noch einen Tipp: „Kommen Sie bitte nicht am Wochenende,

sondern lieber in der Woche.“

Infos in Kürze



• Wer bereits ein Online-Ticket für den Weihnachtswaldmarkterworben hat, kann sich den Betrag zurückerstatten lassen, ihn

spenden oder die Karte für einen Wildwald-Besuch nutzen.

• Der Wildwald muss auch im Dezember geschlossen bleiben. DerWaldbesuch soll für Familien aber weiterhin kostenlos möglich

bleiben. Um eine Spende wird jedoch gebeten.

• Gäste ab 8 Jahre können sich am Eingang die Hände desinfizierenlassen. Im Terrassenbereich besteht Maskenpflicht.

• Die Benutzung der Toiletten kostet für Erwachsene und Kinder ab6 Jahren 2 Euro (erhöhter Desinfektionsaufwand).

• Gäste, die trotz der Schließung kommen möchten, werdengebeten möglichst auf die Wochentage auszuweichen.

• Besucher werden gebeten, sich vorher auf www.wildwald.deüber die aktuelle Situation zu erkundigen.

• Hunde dürfen leider auch im Dezember nicht in den Wildwald.