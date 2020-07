In diesem Ratgeber gibt es einen Überblick zum Thema Unkrautvlies und welchen Zweck dies hat. Unkraut ist für jeden Gartenbesitzer bei den eigenen Pflanzen ein großer Dorn im Auge. Meistens wuchert das Unkraut unkontrolliert und ist so gut wie nicht einzudämmen. Ebenso beschädigt Unkraut die umliegenden Pflanzen und so fällt dann die lästige und anstrengende Arbeit des Unkrautzupfens an. Es gibt Lösungen, um das Unkraut langfristig zu bekämpfen. Das Unkrautflies ist eines der innovativsten Produkte für solch einen Kampf. Das Unkrautvlies unterbindet nachhaltig das Unkrautwachstum und schadet dabei den anderen Pflanzen nicht.

Was ist ein Unkrautvlies?

Oftmals wird das Vlies auch als Unkrautfolie bezeichnet. Entweder ist dies eine Abdeckung aus Gewebe oder Plastik, sodass das Wachsen von Unkraut zuverlässig verhindert wird. Die innere Beschichtung speichert Wärme und Wasser für die Pflanzen und das Unkraut wird aufgrund der Lichtundurchlässigkeit vom Wachsen abgehalten. Die Natürlichkeit des Produktes ist ein großer Vorteil, denn dadurch werden keine Chemie oder andere Unkrautmittel eingesetzt. Das Vlies schade den Pflanzen nicht.

Wofür wird ein Unkrautvlies benötigt?

Mithilfe des Unkrautvlies werden Unkräuter aus dem Beet ferngehalten. Das Vlies kann überall verwendet werden, wo sich Unkräuter breit machen wollen in Beeten, Wegen, auf Terrassen oder Kieslanlagen oder Steinbeeten. Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe können jedoch trotz Vlies immer an den Boden gelangen.

Das Vlies wird oft in Rollen von ca. 1 bis 1,2 Meter Breite verkauft. Auf einer Rolle sind oftmals 10 Meter und mehr aufgerollt und können so an den eigenen Bedarf perfekt angepasst werden. Das Vlies kann ebenso in unterschiedlichen Stärken gekauft werden. Die Entscheidung sollte auf eine dickere Folie fallen, wenn diese oftmals betreten wird, da sie z.B. unter Wegen verwendet wird.

Wo kann ich Unkrautvlies kaufen?

Unkrautvlies können Sie sowohl im Baumarkt, Fachmarkt oder auch im Internet bei verschiedenen Onlinehändlern oder Vergleichsseiten zu Unkrautvlies kaufen.

Wie benutzte ich ein Unkrautvlies?

Der betreffende Platz sollte zunächst einmal von jeglichen Unkräutern befreit werden. Danach wird die Folie ausgelegt und mit dem Oberflächenbelag bedeckt, der gewünscht ist wie z.B. Kies, Steinplatten oder auch Rindenmulch. Durch den Einsatz der Unkrautfolie wird der Pflegeaufwand des Gartens deutlich reduziert.

Es ist auch möglich, dass Unkrautvlies in Nutz- oder Zierbeeten einzusetzen. Mit einem scharfen Messer werden dann Löcher an die vorhandenen Stellen eingeschnitten, an denen später eine Pflanze hingesetzt werden soll. Aus optischen Gründen kann die Unkrautfolie noch mit Rindenmulch bedeckt werden.

Das Unkrautvlies wirkt sich im Gegensatz zur chemischen Keule auch nicht auf die umliegenden Pflanzen aus. Eben sowenig hat es auf den Boden und Wasser Einwirkung. Das Material ist widerstandsfähig, auch bei hohen Temperaturen beständig und reißfest und belastbar.