125 Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufskollegs am Eichholz haben dieTurnschuhe geschnürt und sind für UNICEF gelaufen. Mit dem Sponsorenlauf setzten sie sich gemeinsam dafür ein, dass Kinder und Jugendliche im südlichen Afrika zur Schule gehen können. Die Spenden der Läufe kommen der Kampagne „Schulen für Afrika“ zugute, die derehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela gemeinsam mit UNICEF und der PeterKrämer-Stiftung gestartet hat. Nelson Mandela wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Zum Start der Kampagne im Dezember 2004 sagte der Freiheitskämpfer: „Keinem Kind in Afrika und anderswo auf der Welt darf das Recht auf Bildung vorenthalten werden. Ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können.“

1781 Runden um den Sportplatz

Mit ihrer Teilnahme an der bundesweiten Aktion „wir laufen für UNICEF“ unterstützen dieSchülerinnen und Schüler des BKaE dieses Ziel. Dafür haben Jugendlichen im Vorfeld Sponsoren gesucht, die ihnen pro gelaufene Runde oder für jeden gelaufenen Kilometer einen Betrag spenden. Als Sponsoren haben sie Eltern, Verwandte oder auch Geschäfte gewonnen. Nach insgesamt 1781 Runden um den Sportplatz kam insgesamt ein Betrag von 2732,87 Euro zusammen. Der Erlös der Schülerläufe kommt je zur Hälfte der Schule und der UNICEF-Kampagne „Schulen für Afrika“ zugute. „Wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, haben sie überhaupt keine Chance, der Armut zu entkommen und später mal ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, erklärt Schülersprecher Niklas Gorlo. Die Kampagne ‚Schulen für Afrika‘ wolle das ändern. Erstaunlich sei für ihn und das Vorbereitungsteam aus den Reihen der Schülervertretung, mit welch geringen Mitteln Unterstützung an Schulen in Afrika möglich seien. So kosten 100 Schulhefte etwa 40 Euro, die Schulung eines Vorschullehrers 160 Euro oder eine Wasserpumpe für den Brunnen einer Schule etwa 370 Euro.Schulleiter Detlef Sandmann, der ebenfalls mitgelaufen ist, ergänzt: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben vielleicht nicht jeden Tag gleich viel Lust in die Schule zu gehen, aber sie verstehen sehr wohl, welche Möglichkeiten Bildung ihnen eröffnet.“ Alle Kinder weltweit sollten die Möglichkeit bekommen, etwas zu lernen. Dass das BKaE dazu einen Beitrag leisten könne, mache ihn stolz.