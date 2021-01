Die für kommenden Dienstag, 19. Januar, geplante Sitzung des Bezirksausschusses Wennigloh wird in die Schützenhalle Wennigloh (Müssenbergstraße 43 in Arnsberg) verlegt. Grund ist das große Interesse der Bürger am Thema „Windkraft“, das als einziger Tagesordnungspunkt nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung dort beraten werden soll.

Dort haben alle Regelungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung Gültigkeit (Abstand, Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktnachverfolgung).

Anmeldung erforderlich



Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Teilnahme von Bürger*innen an den öffentlichen Sitzungen weiterhin möglich bleibt, aus Gründen des Gesundheitsschutzes muss die Teilnahme aber nach den räumlichen Möglichkeiten unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzverordnung begrenzt sowie Zugänge geregelt werden, um die notwendigen Abstände und Vorschriften einhalten zu können. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail (a.gerhards@arnsberg.de) ist daher zwingend erforderlich. Die Stadt bittet für diese notwendigen Maßnahmen nochmals um Verständnis und auch dafür, dass eventuell nicht alle interessierten Bürger an der Sitzung teilnehmen können.