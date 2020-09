Der Bürgermeister Ralf Paul Bittner startet wieder mit dem Format „Bürgerspaziergänge“. „Nachdem wir mit den Bürgerspaziergängen aufgrund der Corona-Pandemie einige Monate lang pausiert haben, stehen die nächsten Termine nun in den Startlöchern“, erklärt Bittner. Der erste Bürgerspaziergang findet am Freitag, 9. Oktober, in Gierskämpen statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Wohnmobilstellplatz Altes Feld gegenüber dem Sportplatz Gierskämpen in Arnsberg. Themen sind unter anderem der Mehrgenerationenpark, Spielplätze und der Wohnmobilstellplatz.