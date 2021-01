Bund unterstützt das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Südwestfalen mit 875.000 Euro

Gute Nachrichten für das Berufsbildungszentrum derHandwerkskammer Südwestfalen in Arnsberg: Das Bundesministerium für

Bildung und Forschung wird in diesem und im kommenden Jahr insgesamt

rund 875.000 Euro für die Modernisierung der Ausstattung des

Berufsbildungswerks zur Verfügung stellen. Das gibt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg bekannt.

Die Mittel stammenaus einem Sonderprogramm zur Digitalisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten.

Mit dem Fördervorhaben unterstützt das Bundesministerium für Bildung

und Forschung das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer

Südwestfalen dabei moderne Ausstattung für mehrere Fachrichtungen zu

beschaffen. Unter anderem sollen die Auszubildenden der Kraftfahrzeug-,

Elektro-, und Informationstechnik, aber auch die Tischler, Maler und

Lackierer sowie die Auszubildenden im Bereich Sanitär, Heizung und Klima

von der Förderung profitieren.

Anschaffung von Hybrid- und Elektroschulungsfahrzeugen



So sollen beispielsweise Hybrid- undElektroschulungsfahrzeuge beschafft werden, um die Auszubildenden im

Kfz-Handwerk an den neuen Antriebsarten zu schulen. Auch ein digitaler Wanddrucker soll im Rahmen des Fördervorhabens beschafft werden.

„Mit der Unterstützung des Berufsbildungszentrums der Handwerkskammer

Südwestfalen unterstreicht der Bund einmal mehr den hohen Stellenwert

des Handwerks und seiner vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten. Die

erneute Förderung durch den Bund zeigt dabei auch, welch tolle Arbeit die

Handwerkskammer Südwestfalen in ihrem Berufsbildungszentrum leistet“,

so Sensburg. Bereits 2016 hatte der Bund das Berufsbildungszentrum

Arnsberg der Handwerkskammer mit rund 480.000 Euro bei der

Digitalisierung unterstützt.