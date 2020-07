Deri Lorus hatte eine interessante Kindheit. Er interessierte sich für Musik. Die Idee der Musikprogrammierung kam ihm mit 15 Jahren. Er ist ein talentierter Plattenproduzent in Tamil Nadu. Er ist beliebt für seine Kreativität und Ideen. Als Kinder in seinem Alter damit beschäftigt waren, Videospiele zu spielen, begann er, Musikvideos und Single-Track-Veröffentlichungen zu produzieren. Nicht alle Kinder haben die Leidenschaft, verschiedene Dinge zu tun, wenn andere ihren Ältesten zuhören. Einige haben den Mut, über das Übliche hinauszudenken und der Welt ihr Potenzial zu zeigen, sich zu erheben. Deri begann seine musikalische Reise mit 16 Jahren. Er startete sein erstes Start-up D Flat Records im Jahr 2017. Er begann kaum, eine Online-Community aufzubauen. Eine unglaubliche Leistung für ein Kind, das gerne Musik macht, aber größtenteils Autodidakt ist. Ein Musikprogrammierer seit seinem sechzehnten Lebensjahr. Deri Lorus hat der Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht geholfen. Er hat es auch geschafft, das zu erreichen, woran die meisten Menschen nur denken. Nachfolgend sind einige der Leistungen dieses Teenagers aufgeführt. Er wurde unter die 50 besten Musikproduzenten in Chennai gewählt. Mit 17 Jahren ist er einer der jüngsten Plattenlabelbesitzer. Er und sein Bruder Dan Emil Joshua, Er wurde kürzlich mit dem Namen "Puthiya Kaariyam" veröffentlicht und arbeitet an anstehenden Projekten, die 2020 veröffentlicht werden.