Nach dem Einzug „Der PARTEI“ in den Stadtrat der Stadt Arnsberg, hat sich am 10. Oktober die Fraktion „Die FRAKTION“ gebildet. Darüber wurde der Bürgermeister heute informiert. Den Fraktionsvorsitz übernimmt Anna Falcone. Thorsten Henkel übernimmt die Stellvertretung. Marco Rafolt, der selbst kein Mandat im Stadtrat bekleidet, wird zukünftig die Fraktionsgeschäftsführung übernehmen.



Eine themenbezogene, parteiübergreifende Zusammenarbeit schließt „Die FRAKTION“ nicht aus, allerdings gibt es deutliche Grenzen. „Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließen wir kategorisch aus. Es ist schon schlimm genug, dass wir gefragt wurden, ob wir im zukünftigen Stadtrat neben ihnen sitzen würden“, so Anna Falcone nach der Wahl zur Fraktionsvorsitzenden.

„Die PARTEI“ hat 14 sachkundige Bürger, für die konstituierende Stadtratssitzung vorgeschlagen. Sie werden mit beratender Stimme „Der FRAKTION“ angehören. „Wenn wir schon am Zepter der Macht lecken dürfen, dann teilen wir unseren Erfolg. Daher freuen wir uns, dass wir alle Mandate in den Fach- und Bezirksausschüssen aus eigener Kraft mit Parteimitgliedern besetzen konnten“, erklärte der Fraktionsgeschäftsführer, Marco Rafolt.