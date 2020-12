E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Gleich drei neue E-Pkw verstärken jetzt die Fuhrpark-Flotte des Hochsauerlandkreises. Wie die Pressestelle des HSK mitteilt, sind insgesamt sechs E-Fahrzeuge im Einsatz, darunter eins im allgemeinen Dienstwagen-Pool und zwei elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge im Post- und Botendienst zwischen den Dienststellen Meschede, Arnsberg und Brilon. So wurden seit Anschaffung aller E-Fahrzeuge mehr als 65.200 Kilometer emissionsfrei zurückgelegt.



Landrat Dr. Karl Schneider freut sich über diese Entwicklung und erkennt mit ihr einen Perspektivwandel, den er in den letzten Jahren in der Kreisverwaltung selbst miterlebt hat. Denn als die ersten beiden Elektro-Dienstfahrzeuge für eine zweijährige Probephase angeschafft wurden, habe zunächst die Skepsis überwogen – heute seien sie bei vielen Mitarbeitern im täglichen Einsatz sehr beliebt. "Trotz aller Herausforderungen passt E-Mobilität zu unserem Ansatz eines ressourcenschonenden Umgangs mit Energie und zu den Konzepten von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das entspricht dem vom Kreistag verabschiedeten Klimaschutzkonzept Hochsauerlandkreis. Unser Fuhrpark wird künftig weiter auf Elektro- und Hybridautos umgestellt und die Planungen für zusätzliche Ladekapazitäten sind im Gange", erklärte der Landrat.

Zuschuss vom Land NRW



Die schrittweise Einführung der E-Mobilität bezuschusst das Land NRW seit Beginn im Jahr 2016 mit jeweils 40 Prozent der Anschaffungskosten der Fahrzeuge.Auch wenn der Durchbruch bei der Mobilitätswende anscheinend noch ein wenig auf sich warten lässt – der Bestand an Elektroautos nimmt auch im Hochsauerlandkreis zu: Waren Ende 2017 dort erst 122 Elektroautos zugelassen, sind es zum Stichtag 30. November 2020 bereits 904 rein elektrisch betriebene Kraftfahrzeuge.