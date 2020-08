Erkältungssymptome: Arnsberger Bürgermeister mit Familie in freiwilliger Quarantäne

Der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner hat sich nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt in eine freiwillige Quarantäne begeben.

„Ich hatte am Mittwochmittag Erkältungssymptome und habe mich deshalb vom Dienst abgemeldet. Daher konnte ich am Mittwochabend auch nicht die wichtige Ratssitzung leiten. Da bei meiner Frau ebenfalls leichte Erkältungssymptome aufgetreten sind, habe ich mich an das Kreisgesundheitsamt gewendet, das mir und meiner Familie als Vorsichtsmaßnahme zu einer freiwilligen Quarantäne geraten hat. Wir werden uns kurzfristig testen lassen, um zu klären, ob es sich nur um eine Erkältung oder möglicherweise um eine Corona-Infektion handelt“, erklärt Bürgermeister Bittner.