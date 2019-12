Die Kinder der Betreuung "Schule bis Eins +" der Voßwinkler Urbanusgrundschule haben kürzlich einen Ausflug zum Pott`s Bauernhof in Sundern gemacht. Nach einer herzlichen Begrüßung der Hausherrin lernten die Kinder die Tiere des Hofs wie den singenden Esel, Ziegen, Schafe und Ponys kennen. Der Tag auf dem Pott`s Bauernhof wird den Kindern sicherlich als ein besonders schönes Erlebnis im Gedächtnis bleiben, denn mit den Highland Games war Spaß und Kurzweil garantiert. Die Disziplinen waren Hufeisen werfen, Gummistiefel Weitwurf, Autoreifen rollen, Sackhüpfen, Baumstamm Parcour laufen und Fußballkegeln. Der selbst hergestellte „Eierburger“ schmeckte nicht nur sehr gut, sondern er stärkte die Kinder, um für weitere Aktivitäten wie Ställe ausmisten, Tischdecken bemalen, Hasen füttern und streicheln sowie Ponyreiten gewappnet zu sein. Die Kinder traten gegen 14 Uhr mit ihren Betreuern die Heimreise mit dem Bus an, im Gepäck jede Menge an Eindrücken. Bedanken möchte sich die Betreuung sehr herzlich bei der Volksbank Sauerland, die den Ausflug mit einer Spende über EUR 500,-- großzügig unterstützt hat.