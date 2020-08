Der ehemalige Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und Bundesvorsitzender der SPD war jetzt auf Einladung des SPD Stadtverbandes Arnsberg zu Gast in der Dorfschänke Körner. Die Veranstaltung fand unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften bei gutem Wetter auf dem Hof der Dorfschänke statt. "Franz Müntefering konnte viel aus seinem langen politischen Leben berichten und nahm zu den aktuellen Hausforderungen, wie die Corona-Pandemie und deren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen - wie es seine Art ist - klar und deutlich Stellung", so der Stadtverbandsvorsitzende Tim Breuner.

Franz Müntefering hat sich seit langem der Seniorenpolitik und den Demographieherausforderungen verschrieben und zeigte anschaulich auf, warum man auch zwischen 60 und 90 nicht zum alten Eisen gehören muss. Es sei wichtig, dabei zu bleiben und sich nicht hängen zu lassen und fit zu bleiben. Nur wenn man sich bewegt und aktiv bleibt, bleibt auch der Kopf fit. Viel lachen sei ebenfalls wichtig. Franz Müntefering, der auch Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) ist, gab viele Hinweise zu möglichen Wohnformen im Alter, erzählte anschaulich und humorvoll Geschichten aus seiner Jugend und stellte hier den Bezug zur heutigen Zeit da. Eines ist ihm besonders wichtig: "Es werden gerne Historienromane und –filme gelesen bzw. gesehen, aber wenn die Oma oder der Opa aus ihrem Leben nach dem Krieg erzählt, wird gesagt, das haben wir schon so oft gehört. Dabei ist das Zuhören wichtig. Gerade die Älteren und Alten haben sehr viel zu erzählen und können mit ihrem Erlebten den Blick für die heutigen Probleme der Gesellschaft öffnen."

Geschichten und Anekdoten