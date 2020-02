Dass das Historische Rathaus der Stadt Arnsberg hübsch anzusehen ist, wissen die Arnsbergerinnen und Arnsberger - umso schöner aber ist es, dass viele andere das auch so sehen: Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hattte Ende 2019 über seine Social-Media-Kanäle landesweit gefragt: Welches Rathaus ist das schönste in NRW? Dabei wurde das Alte Rathaus der Stadt Arnsberg gleich mehrfach genannt.



Im Dezember 2019 besuchte daher das Ministerium die Stadt Arnsberg, um das Rathaus in einem Kurzvideo zu portraitieren. Dazu wurden verschiedene Szenen innen und außen gedreht, unter anderem mit dem städtischen Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Ähnliche Clips wurden von allen Rathäusern gefertigt, die im Rahmen der Umfrage genannt wurden. Das fertige Arnsberg-Video hat das Ministerium dann aktuell über seine Social-Media-Kanäle verbreitet. Auf dieser Basis erfolgt nun die finale Abstimmung der NutzerInnen über das schönste Rathaus in NRW. Diese Abstimmung startet nun und dauert zwei Wochen lang an. Danach steht die Entscheidung fest!

Zur Abstimmung bitte auf den folgenden Link klicken: url.nrw/schoenstesrathaus