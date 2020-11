Der Neujahrsempfang der Stadt Arnsberg, der traditionell Anfang Januar durchgeführt wird, kann aufgrund der derzeitigen Corona-Infektionslage leider dieses Mal nicht stattfinden. Das teilte die Stadt Arnsberg jetzt mit.

„Das bedauern wir sehr! Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Eine Veranstaltung im öffentlichen Raum mit einer solch großen Besucherzahl ist aufgrund der aktuellen Corona-Lage aber leider nicht verantworten. Das Ansteckungsrisiko ist einfach zu groß und die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht an erster Stelle“, erklärt der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner die Entscheidung.

Grußbotschaften und digitale Neujahrsrede



Den Neujahrsempfang komplett in digitaler Form durchzuführen, macht aufgrund des Charakters der Veranstaltung wenig Sinn: „Hier geht es uns ja gerade um die persönliche Begegnung und den gemeinsamen Start in das neue Jahr. Eine digitale Alternative würde dem aus unserer Sicht nicht gerecht werden, daher verzichten wir auf eine solche“, so Ralf Paul Bittner. Geplant sind stattdessen allerdings Grußbotschaften sowie eine digitale Neujahrsrede des Bürgermeisters, die die Bürger*innen dann über verschiedene Kanäle erreichen werden.