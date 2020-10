Im Rahmen der letzten Sitzung der noch bis zum 31.Oktober laufenden 9. Wahlperiode des Kreistages verabschiedete Landrat Dr. Karl Schneider 24 Mitglieder des Kreistages, die dem künftigen Kreistag nicht mehr angehören werden.

"Sie haben Fachkenntnisse in unser demokratisches Gemeinwesen hineingebracht" so der Landrat, der sich jeweils mit persönlichen Worten an jede Kreispolitikerin, jeden Kreispolitiker, gewandt hatte. Im Bild v.l. (es fehlen Dr. Michael Schult und Josef Mühlenbein): Wolfgang Schlenke, Ulla Beckmann, Günter Wiese, Stefan Rabe, Willy Willmes, Veronika Denhof, Daniel Wagner, Volker Wargin, Ferdi Lenze, Paul Noeke, Siegfried Schräjähr, Landrat Dr. Schneider, Wolfgang Schürmann, Ludger Maas, Dirk-Friedrich Berghoff, Ulrich Blum, Paul Hermes, Joachim Blei, Antonius Becker, Johannes Trippe, Thomas Schröder, Sascha Walenta und Isolde Clasvogt.