Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, ruft zur Teilnahme am Wettbewerb „Zu gut für die Tonne – Bundespreis 2021“ auf .

„Unsere Lebensmittel brauchen mehr Wertschätzung. Vor allem müssen wir verhindern, dass noch genießbares Essen weggeworfen wird - also in der Tonne landet“, erklärt Wiese. Deshalb startet in dieser Woche erneut der "Zu gut für die Tonne!"-Bundespreis; zeitgleich mit dem 29. September, den die Vereinten Nationen als „Internationalen Tag der Aufmerksamkeit für Lebensmittelverschwendung und -verluste" ausgerufen haben.

„Denn Lebensmittelverschwendung ist ein wichtiges Thema, weltweit“, betont Wiese. „Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gehen etwa ein Drittel der produzierten Lebensmittel weltweit verloren.“ Die dadurch global verursachten Treibhausgasemissionen pro Jahr werden auf 4,4 Gigatonnen beziffert. Sie entsprechen also acht Prozent der weltweit anfallenden Menge.

Deshalb fordert Wiese auf: „Machen Sie mit! Denn ich bin sicher, dass es auch im Hochsauerland viele Menschen, Unternehmen, Initiativen und Einrichtungen gibt, die sich mit ihren Ideen und Aktivitäten bewerben können. Bis zum 13. November sind Bewerbungen möglich.

Alle Infos unter www.zugutfuerdietonne.de/der-bundespreis/2021