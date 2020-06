Die Gemeinde Ense hat einen Seniorenwegweiser und einen Notfallausweis herausgegeben. Diese sind ab sofort im Rathaus, bei Ärzten und Apotheken und in einigen Geschäften erhältlich.

Bürgerinnen und Bürger ab 75 Jahren werden die Veröffentlichungen postalisch erhalten. Die ambulanten und stationären Einrichtungen, Ärzte, Apotheken, soziale Institutionen und Vereine aus Ense, die mit und rund um den Senior arbeiten, wirken beim Runden Tisch „Alter und Pflege stärken in Ense“ zusammen. In diesem Gremium kam der Wunsch nach einem eigenen Seniorenwegweiser auf. Unterstützt durch den Verein „Enser Möbel&Mehr“ konnte diese Idee nun in die Tat umgesetzt werden.

Beratung und Unterstützung



Da mit dem Älterwerden auch neue Fragen und Herausforderungen auftauchen, die z.B. durch plötzliche körperliche Einschränkungen entstehen, benötigen viele Seniorinnen und Senioren Beratung und Unterstützung. Im Seniorenwegweiser sind wichtige Ansprechpersonen auf einen Blick zu finden. Zudem wurden wichtige Themen aufgegriffen, die dem Leser bestenfalls eine erste Orientierung bieten können.

Freizeitangebote und Ehrenamt



Besondere Bedeutung wurde auf das Kapitel „Freizeitangebote und Ehrenamt“ gelegt. Viele Enser sind mit Eintritt in das Rentenalter fit und voller Tatendrang und können in Ense zahlreiche Freizeitaktivitäten finden. „Freizeitangebote in Ense sind auch für den Seniorenbereich vielseitig und stark", freut sich Bürgermeister Hubert Wegener. "Wir können stolz auf das starke ehrenamtliche Engagement in Ense sein.“ Alter geht zudem einher mit vielen Kompetenzen, Wissen und Lebenserfahrung. So können viele Seniorinnen und Senioren sich auch selbst ehrenamtlich einbringen und im Seniorenwegweiser Möglichkeiten für das eigene Engagement entdecken. Gerne kann hier auch die Sozialarbeiterin, Kristina Jost, der Gemeindeverwaltung angesprochen werden und vermittelnd tätig werden.

Notfallausweis fürs Portemonnaie



Der Notfallausweis kann übrigens im Portemonnaie mitgeführt werden und im Ernstfall wichtige Informationen für die behandelnden Ärzte bieten.