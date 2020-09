Mit zwei Auftakt-Cafés zur geplanten Umgestaltung des Schulareals Dinschede im Stadtteil Oeventrop hat die öffentliche Diskussion begonnen. Ziel ist es, ein städtebaulich-architektonisches Konzept als Grundlage für einen Schulneubau und eine neue Kindertagesstätte zu erarbeiten sowie Überlegungen für ein neu organisiertes Bürgerzentrum am Ort zu erstellen.



Hierzu hatte der Rat der Stadt Arnsberg Anfang des Jahres den Startschuss gegeben und auch beschlossen, den nördlichen Bereich des Schulareals zusammen mit dem Gebäude der ehem. Hauptschule für ergänzende Wohnnutzungen zu entwickeln. Gemeinsam mit dem beauftragten Büro RHA – Reicher Haase aus Dortmund/Aachen sollen hierzu ein städtebauliches Leitbild entwickelt und - voraussichtlich Ende November – erste städtebauliche Entwürfe in einer öffentlichen Veranstaltung zur Diskussion gestellt werden. Ende August wurden bei zwei-Auftakt-Cafés in der Schützenhalle Oeventrop in einem ersten Schritt die bisherigen Erkenntnisse, notwendigen Bedarfe, Anforderungen und Wünsche zusammengetragen. Die Dokumentationen zu beiden Veranstaltungen sind jetzt als pdf-Dateien im Internet abrufbar unter www.arnsberg.de/oeventrop.

Online-Befragung



Alle Interessierten sind darüber hinaus aufgefordert, an einer Online-Befragung teilzunehmen.

Ein Beteiligungsformular zu drei Leitfragen soll ein Meinungsbild und wichtige Hinweise zum weiteren Umgang insbesondere mit dem nördlichen Bereich des Schulareals liefern. Hierzu bittet die Stadt Arnsberg um rege Beteiligung.