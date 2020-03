Seit Beginn der Corona Krise wird ein Abstand von 1,5 Metern bzw. aktuell sogar von 2 Metern als Mindesabstand empfohlen. Personen, die diesen Abstand nicht einhalten können, sind durch Schutzkleidung zu schützen.

In der Arbeit mit Kindern ist dies vor allem im Elementarbereich in Kita's jedoch kaum bis garnicht erst möglich umzusetzen.

"Wir wurden dazu angehalten beim Essen nicht mit den Kindern an einem Tisch zu sitzen und die Kinder nicht auf den Schoß zu nehmen", so eine Erzieherin aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. "Das ist aber nur schwer umzusetzen. Was wenn sich ein Kind verletzt, oder es einfach nur Heimweh hat und getröstet werden möchte?"

Ein Schutz für Erzieher*Innen ist daher kaum gegeben. Hinzu kommt, dass entgegen der Empfehlung von Virologen, Kindergruppen nun zum Teil wieder neu gemischt werden.

Doch auch Erzieher*Innen haben pflegebedürftige Angehörige, die sie betreuen und diese sind durch die neue Regelung einer erhöhten Gefahr ausgesetzt. Selbst Kassierer*Innen werden jetzt durch Plexiglas Scheiben, Mundschutz und Handschuhe geschützt.

Auf Nachfrage was sich die o.g. Erzieherin für ihre zukünftige Arbeit wünschen würde, antwortete sie: "Ich wünsche mir, dass auch wir Erzieher*Innen künftig besser geschützt werden. Nicht nur zum Schutz von uns Fachkräften, sondern vorallem zum Wohlergehen aller KiTa-Kinder. Die aktuelle Situation ist für mich eindeutig keine Lösung".

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Arbeitssituation für Erzieher*Innen künftig noch entwickeln und verändern wird.