Im Vergleich zum Vortag gibt es am Mittwoch, 02. Dezember, 9 Uhr, 40 Neuinfizierte und 44 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 80,8 (Stand: 02. Dezember, 0 Uhr).Insgesamt sind es im Hochsauerlandkreis aktuell 274 Infizierte, 2.770 Genesene und 3.089 bestätigte Fälle.

Stationär werden 37 Personen behandelt, davon sechs intensivmedizinisch und eine Person wird davon beatmet. Am 26. November verstarb eine 100-jährige Frau in Schmallenberg. Damit sind es 45 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Betroffen sind im Hochsauerlandkreis weiterhin ein Krankenhaus, sieben Pflegeeinrichtungen, sieben Kindergärten und 23 Schulen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (42), Bestwig (13), Brilon (22), Eslohe (8), Hallenberg (5), Marsberg (29), Medebach (3), Meschede (36), Olsberg (16), Schmallenberg (62), Sundern (20) und Winterberg (18).

