Über das Wochenende hat es im Hochsauerlandkreis 109 Neuinfizierte und 77 Genesene gegeben. Mit Stand von Montag, 25. Januar, 9 Uhr, sind in der Statistik 393 Infizierte, 4.462 Genesene sowie 4.953 bestätigte Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 95,5 (Stand: 25. Januar, 0 Uhr).



Stationär werden 50 Personen behandelt, zehn intensiv und davon werden vier Personen beatmet. Am 22. Januar sind ein 94-jähriger Mann und ein 90-jähriger Mann aus Arnsberg verstorben. Somit sind es insgesamt 98 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Betroffen sind im Hochsauerlandkreis ein Krankenhaus, fünf Pflegeeinrichtungen bzw. Einrichtungen der Eingliederungshilfen und ein Ambulanter Dienst sowie ein Kindergarten. Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (159), Bestwig (13), Brilon (14), Eslohe (4), Hallenberg (2), Marsberg (13), Medebach (15), Meschede (43), Olsberg (53), Schmallenberg (14), Sundern (55) und Winterberg (8).