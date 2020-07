A46: Montag- und Dienstagnacht Sperrungen in der Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt

Montagnacht (13./14. Juli) wird in der Anschlussstelle Arnsberg-Altstadt die Auffahrt in Fahrtrichtung Werl und Dienstagnacht (14./15.7.) die Ausfahrt in Fahrtrichtung Brilon durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm gesperrt.

Die Sperrungen beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern bis morgens um 6 Uhr. Die Autobahnniederlassung Hamm wird Umleitungen einrichten. Straßen.NRW muss Fahrbahnschäden beseitigen und investiert 25.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.