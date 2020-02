In der Karnevalszeit haben die Narren im Hochsauerlandkreis wieder die Möglichkeit, während zahlreicher Veranstaltungen ausgelassen die 5. Jahreszeit zu feiern. Das Werfen von Kamelle und kleinen Geschenken während der Umzüge gehört dabei genauso dazu, wie das Verteilen von Küsschen. Oftmals gehen die Feiernden aufgrund von zu viel Alkohol und der guten Stimmung allerdings über ein Küsschen hinaus und erst am nächsten Tag wird ihnen bewusst, eventuell nicht genug für ihren Schutz getan zu haben.

Die Fachstelle "Sexuelle Gesundheit" des Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises nimmt dies zum Anlass, um auch in diesem Jahr mit der Aktion "Niemals ohne" auf den notwendigen Schutz zur Karnevalszeit hinzuweisen. "Ich freue mich sehr, dass wieder zahlreiche Veranstalter von Karnevalsfeiern im gesamte Kreisgebiet an unserer Aktion teilnehmen und durch die Ausgabe von Kondomen zu einer sicheren 5. Jahreszeit beitragen", so Hubertus Martin, Aidskoordinator und –Berater in der Fachstelle für "Sexuelle Gesundheit" des Gesundheitsamtes.

Anonyme und kostenfreie Beratung und Tests



Sollte sich nach den tollen Tagen bei den Narren eine Unsicherheit hinsichtlich ihrer Gesundheit einstellen, ist die Fachstelle "Sexuelle Gesundheit" des Gesundheitsamtes ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner. Sie garantiert anonyme und kostenfreie Beratung und Tests. Die Fachstelle ist unter Tel. 0291/94-4711 oder per Email-Adresse fsg@hochsauerlandkreis.de zu erreichen.